Flore wint 18de voordrachtwedstrijd Roger Vervaet Kristof Pieters

13 november 2019

15u45 0 Stekene Vzw Den Lesten Stuyver organiseerde in Klein-Sinaai voor de 18de keer de voordrachtwedstrijd Roger Vervaet, voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar. Flore Janssens werd eindlaureaat.

Omdat de vzw Den Lesten Stuyver dit jaar 25 jaar bestaat, mochten uitzonderlijk ook ouders of grootouders van deelnemender jongeren een tekst voordragen. Slechts één dappere dame had de moed om het podium te betreden. Daarnaast namen uiteraard de jongeren zelf het podium in: ze waren dit jaar met 34 en kwamen uit in twee leeftijdscategorieën. De deskundige jury bestond uit Roger Vervaet, Ann Gyselinck, Bettina Fierens en François Daneel. De winnaars zijn Farah Yssad (winnaar publieksprijs categorie B), Briek Janssens (winnaar categorie A en winnaar ereprijs van burgemeester Stany De Rechter), Flore Janssens (winnaar categorie B en eindwinnaar van de wedstrijd) en Sara Verhoeven (winnaar publieksprijs categorie A). Centraal op de foto staat Leopold Colman, de kunstenaar die elk jaar een kunstwerk maakt voor de eindwinnaar van de wedstrijd.