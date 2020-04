Film ‘Het Mysterie van Kemzeke’ is vanaf vrijdag online te bekijken Joris Vergauwen

02 april 2020

Stekene Vanaf vrijdag is de film 'Het Mysterie van Kemzeke' online te bekijken. De film werd in 2017 gemaakt naar aanleiding van de 700ste verjaardag van Kemzeke.

Het Mysterie van Kemzeke is een fictief verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten. In december 2017 werd het totaalspektakel voorgesteld in de kerk van Kemzeke, aan meer dan 2.000 bezoekers. In 2018 ging het verder. “We trokken toen naar de cinemazaal. Van het eerder gemaakte toneel- en filmspektakel werd nu een langspeelfilm gemaakt die voorgesteld werd in de parochiezaal van Kemzeke én in Siniscoop in Sint-Niklaas”, blikt Maarten D’hamers, voorzitter van de vzw 900 jaar Kemzeke, terug.

In de film stoten Lena en Dries tijdens een gegidste rondleiding in de kerk van Kemzeke op een aantal geheimzinnigheden. Ze besluiten op onderzoek te gaan en reizen in hun zoektocht naar antwoorden letterlijk door de geschiedenis van 900 jaar Kemzeke. De regie was in handen van Stefan Van Guyse. Thijs Hasselman deed de montage en Gunter Van Campenhout en Maarten D’hamers namen de eindproductie voor hun rekening.

Het productieteam van de film grijpt deze benarde tijden aan om de film nu online aan te bieden. “Om iedereen wat vertier te bezorgen in deze moeilijke tijden zetten we vanaf vrijdag 3 april ‘Het Mysterie van Kemzeke’ online. Zo kan die toch wat aparte paasvakantie op een leuke manier ingezet worden en kan iedereen nog eens met de familie genieten van wat we in 2017 gerealiseerd hebben. Haal die popcorn maar al in huis!”

De film komt op vrijdag 3 april om 19 uur online via het YouTube-kanaal van vzw 900 jaar Kemzeke.

Info: www.hetmysterievankemzeke.be