Fietsster aangereden op kruispunt Voorhout met Kattestraat Kristof Pieters

06 februari 2020

10u26 0

Op het kruispunt van de Voorhout met de Kattestraat in Stekene is woensdag een auto met een fietsster in aanrijding gekomen. De fietsster raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur.