Fietser zwaargewond na botsing met geparkeerde wagen Kristof Pieters

14 oktober 2019

10u57 2 Stekene Een fietser is zondagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij tegen een geparkeerde wagen reed.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.54 uur in de Teerlingstraat in Stekene. De fietser kwam lelijk ten val en raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.