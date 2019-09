Festivaltent Crammerock opnieuw maatje groter: “Elke editie comfort nog wat verbeteren” Kristof Pieters

05 september 2019

13u47 0 Stekene De organisatoren van Crammerock zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de 29ste editie van het festival. De 35.000 tickets zijn al zes weken op voorhand allemaal de deur uit. De belangrijkste nieuwigheid is de festivaltent die een maatje groter is geworden. “Verder hebben we vooral geïnvesteerd in de aankleding en het comfort”, zegt organisator Geert Robbrecht. “Elke editie proberen we het een tikkeltje beter te doen.”

De deuren van de festivalcamping openen vrijdagmiddag om 12 uur. Met 7.500 kampeerders krijgt Stekene er tijdelijk een klein dorp bij. “Ook hier hebben we het comfort nog wat verbeterd”, zegt Geert Robbrecht. “De cooking corner met microgolfovens en warm water viel vorig jaar goed in de smaak en keert dus zeker terug.”

Ook op het festivalterrein ging er voor deze editie vooral aandacht aan de verbetering van het comfort. “Het zijn vaak kleine zaken maar er kruipt wel heel wat werk in”, vervolgt Robbrecht. “Het grootste verschil is de festivaltent die vier meter breder is. Met een lengte van 35 meter maakt dat toch al meteen een aanzienlijk verschil in capaciteit. Het biedt vooral meer mensen een beter zicht op het podium. De clubtent werd vorig jaar uitgerust met grote LED-schermen en dit jaar hebben we de toog onder handen genomen. Onze bar kreeg ook een upgrade. Naast speciale bieren gaan we daar nu ook wijnen serveren. Het is een afgebakende zone met security die ervoor zorgt dat er geen glazen worden meegenomen. De voorbije jaren is dat altijd al vlekkeloos verlopen en het wordt erg geapprecieerd door het iets ouder publiek.”

Crammerock verkocht al negen jaar op rij uit en dat is toch wel bijzonder in het festivallandschap. “We hebben intussen een mooie reputatie opgebouwd maar er is ook de aantrekkelijke line-up waarbij we voor ieder wat wils programmeren”, verklaart Robbrecht. “Dat gaat van Craig David tot The Vaccines. De namen zijn dit keer voor een iets jonger publiek dan gewoonlijk maar met onder meer Skunk Anansie is de oudere generatie zeker niet vergeten. Ik vind het persoonlijk de beste affiche ooit. Dit jaar kleurt deze trouwens erg internationaal.”

Om alles in goede banen te leiden, kan Crammerock rekenen op een ploeg van vijfhonderd vrijwilligers. “We moeten eigenlijk weinig moeite doen om mensen te vinden. Vorig jaar hebben we wel een bevraging gehouden om te peilen naar hun tevredenheid. Naar aanleiding daarvan is ook met hun comfort en veiligheid nog extra rekening gehouden. We proberen hen net als de bezoekers in de watten te leggen en een beleving aan te bieden. Dat een overgrote meerderheid elk jaar terugkeert, zegt voldoende.”

De poorten van het festivalterrein zelf zwaaien vrijdag open om klokslag 14 uur. Net zoals voorgaande jaren worden gratis pendelbussen ingelegd tussen het Sint-Niklase station en het festivalterrein. All info: http://crammerock.be.