Even doorbijten en ritje met Ferrari wacht: ‘t Frietkaffee pakt uit met ‘Het virus van Stekene’ Joris Vergauwen

17 september 2020

18u11 0 Stekene Wie voldoende frituurkilometers in de benen heeft, krijgt in ‘t Frietkaffee opnieuw een mooie uitdaging voorgeschoteld. Deze keer gaat het om ‘Het virus van Stekene’, ofwel een stevig gevuld frituurmenu dat zo snel mogelijk naar binnen moet worden gewerkt. Als beloning wacht een ritje met een Ferrari.

’t Frietkaffee in Stekene lanceert voor het derde jaar op rij een eetuitdaging. Dat gebeurt normaal gezien naar aanleiding van de avondfeestmarkt. Dit jaar is er echter geen avondfeestmarkt door het virus. Een tegenvaller, maar het leverde wel inspiratie op voor de naam van de nieuwe eetwedstrijd. Na ‘Het mes van Stekene’ en ‘Het wiel van Stekene’ lanceert ‘t Frietkaffee deze keer ‘Het virus van Stekene’. Hoe zwaar dat virus is? Het bevat 2 XXL-curryworsten, een grote friet, 6 bitter-ballen, 6 mini-lucifers, 6 kipfingers, 6 black chedder nuggets, 1 boulet ,6 kippennuggets , 4 sausjes naar keuze en 2 drankjes. Bedoeling is om alles alleen of met twee zo snel mogelijk naar binnen te werken. De winnaars van de duo-wedstrijd en de winnaar die het helemaal alleen doet, mogen zich opmaken voor een rit met een Ferrari.

“Het is eigenlijk heel goed te doen dit jaar”, stelt frituuruitbater Robby Marin. “Ik heb het concept van de wedstrijd ook wat aangepast. Nu gaat het om de snelste eter, en niet meer om alles binnen een bepaalde tijd op te eten. Bij ‘Het mes van Stekene’ twee jaar geleden was er zelfs geen winnaar. Vorig jaar, met ‘Het wiel van Stekene’, lag de lat iets lager en brachten een 70-tal klanten de uitdaging tot een goed einde. Dit jaar is het weer anders. Ik ben nu al benieuwd wat de recordtijden zullen zijn waarmee de winnaars ‘het virus’ zullen opeten!”

De wedstrijd in ‘t Frietkaffee in de Polenlaan start vrijdag 18 september en loopt tot 25 oktober.