Enkel nog geluidsarm vuurwerk toegestaan in Stekene Kristof Pieters

13 december 2019

18u22 0 Stekene In Stekene is het enkel nog toegestaan om, mits vergunning, geluidsarm vuurwerk af te vuren. Vlaanderen verbiedt immers sinds dit jaar het gebruik van vuurwerk, tenzij de burgemeester uitdrukkelijk toestemming verleent.

Omdat het onmogelijk is om aan alle vuurwerkmakers een individuele vergunning te geven tijdens de jaarwisseling, werd een algemeen burgemeesterbesluit opgemaakt dat toelaat enkel geluidsarm nieuwjaarsvuurwerk af te steken in de nacht van 31 december op 1 januari, uitsluitend tussen 24 uur en 1 uur.

Geluidsarm vuurwerk is stiller dan traditioneel vuurwerk, maar is weliswaar niet geluidsvrij. Het brengt minder luide ploffen voort omdat er minder buskruit gebruikt wordt. Vooral voor dieren zorgt dit voor een wereld van verschil. “Nieuwjaar is voor veel inwoners de ideale gelegenheid voor het gebruik van vuurwerk. Omdat vuurwerk vaak overlast veroorzaakt, is er nu ook de geluidsarme variant. Even mooi, maar een pak diervriendelijker”, legt schepen van Natuur en Milieu Pieter De Witte uit.

Ook de gemeente steekt dit eindejaar geluidsarm vuurwerk af. Op de kerstmarkt van 22 december wordt voor de eerste keer met de geluidsarme variant gewerkt. Het vuurwerk, dat start om 18.30 uur, wordt aangevuld met muziek en een lasershow. “Het traditioneel vuurwerk op de jaarlijkse kerstmarkt blijft behouden, maar zal vanaf nu dus geluidsarm zijn, evenals het vuurwerk op de kerstboomverbranding in de Polken”, zegt schepen van Evenementen Gunter Van Campenhout.