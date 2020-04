Eerste coronabesmetting in wzc Vlashof: “Ondanks alle inspanningen” Joris Vergauwen

08 april 2020

19u24 0 Stekene Ook in woonzorgcentrum Vlashof in Stekene is een bewoner besmet geraakt met het coronavirus.

De directie van woonzorgcampus Vlashof in de Sparrenhofdreef in Stekene maakte woensdag bekend dat er bij een bewoner COVID-19 is vastgesteld. “Ondanks al onze inspanningen heeft het virus toch een weg gevonden binnen de muren van ons woonzorgcentrum. Gisteren hebben wij van elke bewoner één familielid telefonisch op de hoogte gebracht. Wij stellen nu alles in het werk om deze besmetting in te dijken”, klinkt het in het private rusthuis.

Milde symptomen

De bewoners die op dezelfde gang verblijven als de getroffen bewoner zijn intussen getest. Daarnaast zijn er ook twee medewerkers getest. Het is nu wachten op de resultaten. “Wij behoren niet tot de woonzorgcentra die tests hebben ontvangen van de overheid en hebben daardoor niet voldoende tests in huis om al onze bewoners te testen.”

De besmette bewoner is er momenteel niet slecht aan toe. “Voorlopig gaat alles goed. Zij vertoont slechts milde symptomen. Wij hopen uiteraard dat het zo blijft”, klinkt het bij het wzc.