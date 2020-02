Een gerestaureerde Rolls Royce uit 1972? Dat is dan 300.000 euro alstublieft... Yannick De Spiegeleir

10 februari 2020

18u01 13 Stekene Paul Van Noten van het gelijknamige Van Noten Classic Cars uit Stekene heeft een exclusieve Rolls Royce Corniche uit 1972 gerestaureerd. De operatie kostte 300.000 euro.

Samen met zijn opvolgster en dochter Stephanie stelde Van Noten de gerestaureerde wagen zondag voor aan het publiek. “Bij Van Noten Classic Cars, het grootste onderhoudsbedrijf van Rolls Royces op het vaste land, in Stekene, kreeg men in het najaar van 2017 de vraag, of ze een Corniche uit 1972 konden restaureren. Deze had een mandarijnkleurig interieur en de carrosserie was in Midnight Blue, een verfmengeling welke speciaal in Duitsland werd gemaakt”, zegt Jean-Paul Broekaert van oldtimerweb.be. “De Corniche werd volledig gestript. Normaal liggen er, vanaf de fabricage, 8 lagen verf op het plaatwerk. Bij deze ontdekte men tot 19 lagen, waaruit bleek dat het voertuig in het verleden al enkele herstellingen achter de rug had, de een al wat beter dan de andere. Alles werd piekfijn bijgewerkt met lood, veel schuurwerk en daarna werd de carrosserie piekfijn gespoten.”

Ook het interieur werd volledig opnieuw bekleed. De cabriokap werd zelf aan de binnenzijde van leer voorzien. “Deze mooiste en zeer exclusieve Corniche zal je binnenkort terug zien rijden in het mondaine Zwitserland”, weet Broekaert.