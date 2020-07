Duo bespuwt voorbijgangers en overgiet ze met water: “Een slachtoffer was drijfnat” Kristof Pieters

24 juli 2020

18u04 0 Stekene Twee mannen vallen sinds een tijdje voorbijgangers lastig in de omgeving van de Hellestraat in Stekene. Ze bespuwen mensen of overgieten ze met water. Een getuige kon bij de laatste feiten de nummerplaat van hun voertuig noteren. De politie van de zone Waasland-Noord bevestigt de klachten en heeft één van de twee intussen geïdentificeerd.

De twee mannen verplaatsen zich telkens in een witte bestelwagen Volkswagen Transporter met Nederlandse nummerplaat. Volgens buurtbewoners terroriseren ze al enkele weken de omgeving van de Hellestraat. “Ze vallen voorbijgangers zowel fysiek als verbaal lastig”, getuigt een bewoner. “Vrouwen worden nageroepen en aangesproken.” Donderdag ging het duo nog een stapje verder en werden meerdere mensen bespuwd of overgoten met water. Een getuige kon hun nummerplaat noteren en doorgeven aan de politie. “Ik zag hoe de bestelwagen in de tegengestelde richting ging rijden en het duo een vijftal lopers en fietsers met water overgoten en bespuwden. Eén van hen was drijfnat.”

Vermoedelijk onder invloed

Korpschef Leo Mares bevestigt de klacht. “Aan de hand van de nummerplaat hebben we al een verdachte kunnen identificeren. Hij heeft in de regio gewoond maar zou nu in Nederland verblijven. Het is iemand met een gevuld strafblad die ook gekend is voor drugsdelicten. Vermoedelijk waren de twee ook onder invloed van drugs toen ze deze feiten stelden, want een normaal persoon doet zoiets niet. We nemen dit bijzonder ernstig en zullen het ook kwalificeren als een ‘coronamisdrijf’. Voor de verder afhandeling staan we intussen al in contact met onze Nederlandse collega’s.”

De getuige roept andere slachtoffers op om zich eveneens te melden bij de politie. “Bespuwd worden is in deze coronatijden bijzonder verontrustend en moet streng bestraft worden.”