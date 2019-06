Drie gewonden bij kop-staartaanrijding in Trompstraat Kristof Pieters

10 juni 2019

16u06 0 Stekene In de Trompstraat in Stekene zijn maandagmiddag drie gewonden gevallen bij een kop-staartbotsing. Het ongeval zorgde voor heel wat hinder op de drukke verbindingsweg van en naar Nederland.

De chauffeur van een Renault Kangoo merkte niet op dat het verkeer voor hem moest stoppen omdat een wagen linksaf wou slaan. De bestuurder reed aan volle snelheid in op een Mercedes die als laatste in de rij wachtende voertuigen stond. Door de zware klap botste de Mercedes tegen een Opel die op zijn beurt nog een ander voertuig aantikte. Uiteindelijk deelden vier wagens in de brokken. Drie personen - twee vrouwen en één man - raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van de vier wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder op de drukke verbindingsweg tussen de E34 en het Nederlandse Hulst. Heel wat landgenoten trokken op deze vrije dag immers naar Hulst om er inkopen te gaan doen.