Dieven weg met multimedia en geld bij inbraak in Dorpsstraat Kristof Pieters

22 augustus 2019

Woensdagavond werd er ingebroken in een woning in de Dorpsstraat in Stekene. Dieven doorzochten de hele woning. Ze gingen onder meer aan de haal met een tablet, een videocamera, cd’s en een som geld.