Dieven weg met geld van handelszaak in Polenlaan Kristof Pieters

03 juni 2019

Dieven hebben ingebroken in een handelszaak in de Polenlaan in Stekene. Ze gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en ook uit de bureelruimte werd ook een som geld gestolen. De politie onderzoekt de zaak.