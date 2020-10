Dieven weg met frisdrank uit clubhuis Kristof Pieters

08 oktober 2020

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben dieven geprobeerd in te breken in de kantine van de tennisclub in de Brugstraat in Stekene. Dit is niet gelukt. Het lukte de daders wel om binnen te breken in een ander clubhuis in de Brugstraat. Daar werd frisdrank gestolen. Ook in een tuinhuis werd een inbraak vastgesteld maar daaruit werd niks gestolen.