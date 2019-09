Dieven weg met elektriciteitskabels op twee bouwwerven Kristof Pieters

18 september 2019

15u39 2

Dieven hebben ingebroken op twee bouwwerven in de Potterstraat in Sint-Pauwels en in de Dorpsstraat in Stekene. Ze gingen aan de haal met elektriciteitskabels. De inbraken gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag.