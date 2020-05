Dieven vluchten voor alarm na inbraakpoging in Steenovenstraat Kristof Pieters

06 mei 2020

14u20 0

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben dieven geprobeerd in te breken in een woning in de Steenovenstraat in Stekene. Ze zijn niet binnen geweest. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door het alarm en namen ze de vlucht.