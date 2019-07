Dieven ruilen gestolen auto bij inbraak in Potaardestraat Kristof Pieters

22 juli 2019

10u04 1 Stekene Bij een inbraak in een woning in de Potaardestraat hebben dieven het voorbije weekend een auto gestolen en een ander voertuig achtergelaten.

De feiten gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag. De dieven hadden eerst ingebroken in de woning. Die werd volledig doorzocht. In het huis vonden de daders sleutels van de auto en van een bestelwagen die op de oprit stonden geparkeerd. De bestelwagen werd doorzocht. Hieruit werd niets gestolen. Met de auto gingen de dieven wel aan de haal. Op de oprit lieten ze een ander voertuig achter dat eerder die dag gestolen werd in Gent.

Er werd zaterdag ook geprobeerd in te breken in een horecazaak in de Korte Dweersstraat in Stekene. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Vermoedelijk werden de dieven opgeschrikt door het alarm.