Dieven proberen in te breken in woning JVS

07 augustus 2019

10u14 0 Stekene Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een woning in de Stationsstrat.

De inbraakpoging in de woning gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De bewoners van het huis in de Stationsstraat merkten dat maandagochtend op. De dieven raakten echter niet binnen.