Dieven proberen in te breken in flat Kemzekedorp PKM

13 juni 2019

17u39 13

Dieven hebben woensdag proberen binnen te dringen in een appartement in Kemzekedorp. Zowel de schuifdeur als de voordeur werden geforceerd, maar de daders raakten niet binnen. Buiten de braakschade is er dan ook geen nadeel.