Dieven breken voor vierde maal binnen in chirolokaal Kristof Pieters

05 juli 2019

Donderdagnacht hebben dieven ingebroken in het chirolokaal in de Kerkwijk in Kemzeke. Een raam werd stukgeslagen. Er werd kleingeld uit de kassa gestolen. Het is al de vierde keer op rij dat een raam wordt ingeslagen om in te breken. De jeugdbeweging bekijkt of er extra veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden.