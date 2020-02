Dieven breken binnen in weekendverblijf in Stekenestraat Kristof Pieters

04 februari 2020

10u59 0

Maandag werd er een inbraak vastgesteld in een weekendverblijf in de Stekenestraat in Stekene. De dieven forceerden een raam. De daders stalen niets, maar brachten wel vernielingen aan.