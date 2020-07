Dieven betrapt door buur na inbraak in de Heirweg Kristof Pieters

30 juli 2020

10u23 0

Woensdagnamiddag hebben dieven ingebroken in een woning in de Heirweg in Stekene. Toen ze door een buurtbewoner werden opgemerkt, sloegen ze op de vlucht. Ze konden wel nog een som geld buitmaken.