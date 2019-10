Dieven betrapt bij inbraak in bestelwagen Kristof Pieters

14 oktober 2019

17u15 1 Stekene In de nacht van zondag op maandag hebben dieven geprobeerd in te breken in een bestelwagen. Die stond geparkeerd aan Drieschouwen in Stekene. Ze namen de vlucht toen ze werden opgeschrikt door buurtbewoners.

In de Kaaistraat in Stekene werd er afgelopen zaterdag ingebroken in een loods. Daar gingen dieven gaan de haal met vier oude vrachtwagenbanden, twee verlengkabels en een slijpschijf.

Tot slot werd er zaterdagnamiddag nog een inbraakpoging vastgesteld in een appartement in de Dorpsstraat in Stekene.