Dieven aan de haal met stuur na inbraak in auto Kristof Pieters

03 juli 2020

14u18 4 Stekene In de Boterbloemstraat in Stekene hebben dieven ingebroken in een geparkeerde auto. De daders sloegen een autoruit in en gingen onder meer aan de haal met het stuur van de BMW.

De diefstal gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 2 en 5 uur. De daders sloegen een achterruit in om binnen te geraken in de auto. De eigenaars hebben intussen op sociale media een oproep gedaan naar getuigen.