Dieven aan de haal met auto na inbraak in Lange Dweersstraat Kristof Pieters

03 februari 2020

11u59 0

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning in de Lange Dweersstraat in Stekene. Ze stalen eerst twee sleutelbossen uit de woning en gingen daarna aan de haal met de auto die geparkeerd stond op de oprit.