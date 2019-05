Denktank Kemzeke organiseert referendum: een brug of tunnel voor de N403? Kristof Pieters

28 mei 2019

10u12 3 Stekene Na de geslaagde en druk bijgewoonde verkeerswandeling in mei vorig jaar pakt Denktank Kemzeke opnieuw uit met een ludiek evenement: een referendum voor een brug of een tunnel voor de N403. De inwoners krijgen binnenkort hiervoor een stembrief in de bus.

“Aanleiding is de verkeersenquête onder de ouders van de twee Kemzeekse scholen Reynaerdijn en 7-Sprong. Uit de antwoorden blijkt een grote bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de N403 en de omliggende straten. Veel ouders vinden het niet langer verantwoord om hun kinderen te laten fietsen naar school,” vertelt Bert Verbeke, namens Denktank Kemzeke.

Om aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert Denktank Kemzeke een evenement op zondag 16 juni van 14 tot 18 uur in de Sint-Jacobuskerk in Kemzeke. In de kerk wordt een belevenisparcours opgesteld met daarin de bevindingen van de verkeersenquête, visionaire constructies en tekeningen van de kinderen van de beide scholen en geluids- en filmopnames rond de N403. De bezoekers kunnen ook genieten van een orgelconcert. Hapjes en drankjes zullen niet ontbreken. In de kerk zullen stembussen staan waarin bezoekers hun stem kunnen uitbrengen over het referendum: kiezen ze voor een brug of een tunnel voor de N403? Voorafgaand zullen de inwoners van Kemzeke een echte stembrief ontvangen.

“Denktank Kemzeke heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten en was onder meer betrokken bij de aanvraag van de plaatsing van een fietsenrek in de 7-Sprong, ondersteunde de ‘helmopfluotop’ actie bij Reynaerdijn en denkt mee over de realisatie van een schoolstraat bij de 7-Sprong. Daarnaast staan een aantal nieuwe activiteiten op het programma zoals de oprichting van een ‘werkgroep mobiliteit’ voor beide scholen en de mogelijkheden van fietspools,” zegt Verbeke nog.