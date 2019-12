Denktank Kemzeke organiseert kerstconcert ten voordele van vzw De Olijf Kristof Pieters

10 december 2019

20u19 5 Kemzeke In het kader van de Warmste Week organiseert Denktank Kemzeke op 15 december een Kerstconcert ten voordele van vzw De Olijf uit Stekene. Het concert vindt plaats in de Sint-Jacobuskerk in Kemzeke en start om 14 uur, de inkom is gratis. Nadien kunnen bezoekers nog genieten van een drankje op het kerkplein.

“Voor de Warmste Week ondersteunen we graag een organisatie uit de regio. De Olijf verhoogt de levenskwaliteit van kansarmen onder meer door voedselondersteuning, vormingsactiviteiten en het aanbieden van een ontmoetingsruimte”, vertelt Bert Verbeke van Denktank Kemzeke.

Het Kerstconcert presenteert een gevarieerd programma van orgelmuziek en voordracht. “Leerlingen van de afdeling orgel van d’Academie Podium uit Sint-Niklaas brengen werk van onder meer Johann Sebastian Bach, Louis Claude Daquin, César Franck, Jan Pieterszoon Sweelinck en Jehan Alain. We wisselen muziek af met voordracht door de leerlingen van d’Academie Podium uit Stekene, zij brengen korte verhaaltjes met de focus op Wintersfeer.”

Orgel opnieuw bespeeld

Het Kerstconcert past perfect als invulling van nieuwe activiteiten in de Sint-Jacobuskerk Kemzeke. “Tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen zoeken naar toekomstmogelijkheden voor neven- of herbestemming voor hun parochiekerken. Wij spelen daar graag op in. Het grondig gerestaureerde orgel wordt tijdens het Kerstconcert zo opnieuw bespeeld. Ook volgend jaar willen we een tweetal concerten in de Sint-Jacobuskerk organiseren”, besluit Bert Verbeke.