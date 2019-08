Definitieve vergunning afgeleverd voor Zomerhuis Kristof Pieters

19 augustus 2019

17u10 2 Stekene De Vlaamse administratie heeft een vergunning afgeleverd voor het Zomerhuisproject in Stekene. De bewoners hadden beroep aangetekend tegen de plannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar ze halen hun slag dus niet thuis.

De werken aan het Zomerhuis waren intussen al opgestart want de beroepsprocedure werkte niet opschortend. De bouw van de nieuwe brasserie moet tegen het voorjaar van 2020 klaar zijn. In een volgende fase van het project wordt het park met een waterspeeltuin aangelegd.

Een aantal omwonenden vindt de plannen te grootschalig en vreest verkeersoverlast. Ze hadden daarom beroep aangetekend tegen de vergunning en werden hierin gesteund door oppositiepartij Groen. Die laatste legt zich neer bij de rechtsgang. “Maar we blijven wel heel erg teleurgesteld hoe het bestuur met haar burgers en betrokkenen in het zomerhuisdossier is omgegaan”, zegt fractievoorzitter Carl Ivens. “Ook inhoudelijk blijven we achter de kritiek staan dat het project veel te groot en te kostelijk is. De grens van 5 miljoen euro wordt nu al overschreden terwijl initieel er 3,5 miljoen euro begroot was.”