De Francky Dury van het Waasland: Rieno Van Oost staat voor achtste seizoen als coach van Avanti Stekene Renzo Van Moortel

09 september 2020

16u38 0 Stekene Don’t fix what isn’t broken. Oftewel: behoud wat goed is. Op zijn 48ste begint Rieno Van Oost volgende week aan zijn achtste (!) seizoen als hoofdcoach van derdenationaler Avanti Stekene. Meetjeslander thuis in het Waasland. Hongerig naar competitievoetbal.

Hij post nachtelijke Instagramstories van NBA-wedstrijden.

Hij loopt ‘s ochtends een halve marathon, nog voor wij onze eerste kop koffie hebben opgeslurpt.

Tussendoor heeft hij ook de zoveelste overwinning van Wout Van Aert meegepikt.

Rieno Van Oost is wat men een ‘sportomnivoor’ noemt - een alleseter. Met weliswaar een extra appetijt voor voetbal. “Zeker in het begin van de corona-periode heb ik dat enorm gemist.” Sinds 21 juli mag het voetbaldier weer uit z’n kot. “Superleuk dat we eindelijk weer begonnen zijn.”

Goede structuur

Voor Van Oost is het inmiddels zijn achtste seizoensvoorbereiding als hoofdcoach van Avanti Stekene, sinds-ie in 2013 neerstreek bij de toenmalige tweedeprovincialer. “Ik voel me hier goed, dus ik heb weinig nood aan verandering. Ik ben bezig met Avanti, bij al de rest sta ik niet stil.”

In het verleden hebben we Van Oost daarom wel eens vergeleken met Francky Dury - in de jaren ‘90 nog vier seizoenen zijn coach bij Zultse VV. Niet enkel omwille van zijn identieke loyaliteit en opwaartse parkoers, evenzeer door zijn betrokkenheid met de extrasportieve werking.“We hebben een nieuwe voorzitter en een gewijzigde sportieve cel, allemaal zaken waar ik bij betrokken werd. Da’s natuurlijk het bestuurlijke, dat heeft weinig te maken met het sportieve, maar dat we daarin stappen moesten zetten, vind ik logisch. Er moet een goede structuur staan. Waarin iedereen weet wat zijn opdracht is. Dat vind ik belangrijk. Als club zijn we op de goede weg.”

Triumviraat

Want ook sportief staat Avanti niet stil. De jeugdwerking evolueert- “Daarmee zijn we aan een inhaalbeweging bezig”, aldus Van Oost - en toen T2 Johan Mervaille na drie seizoenen z’n afscheid in de Heistraat aankondigde, werd al snel Janos Blanckaert aangesteld als assistent. Die tandem met Van Oost loopt vooralsnog als een tierelier. “We zaten al vrij snel op dezelfde golflengte. Hij neemt de opwarming voor zijn rekening en stuurt die telkens naar mij door. Op de donderdagtraining zal Janos ook de jongens apart nemen die op vrijdagavond al een wedstrijd moeten spelen.”

Beloftecoach/T3 Steve De Maesschalk maakt het sportieve triumviraat compleet. “Zo kunnen we in drie groepen trainen of kan ik bijvoorbeeld specifiek met de spitsen aan de slag.”

Geen overbodige luxe, als je weet dat de Stekense kern op dit moment liefst 29 koppen telt. Veel bekende koppen, trouwens. Het basiselftal is gebleven.”Dat is de sterkte van Avanti, hé. Ik moet nooit van nul beginnen - de meeste jongens weten wat we van hen verwachten. Dat is een enorm voordeel.” Nieuwkomers moeten we dan ook niet meer verwachten. “Onze kern is compleet”, besluit Van Oost. Don’t fix what isn't broken, weet u wel.