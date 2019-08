David en Inge heropenen bekende brasserie De Boshoeve: “Dit pareltje gevonden tijdens zoektocht om wegenwerken te overbruggen” Kristof Pieters

12 augustus 2019

16u49 5 Stekene De bekende brasserie De Boshoeve in Stekene heeft na drie jaar leegstand de deuren heropend. David De Smet en Inge Van de Vijver baten Tachterhuis in Moerbeke open maar hun zaak is quasi onbereikbaar geworden door wegenwerken. “We zochten eigenlijk een tijdelijk alternatief maar het staat nu al vast dat we dit pareltje niet meer gaan opgeven”, klinkt het enthousiast.

De Boshoeve is een monument in het Wase horecalandschap. Ooit begonnen als een klein cafeetje aan de rand van het Stropersbos, groeide de zaak uit tot één van de grootste en bekendste brasserieën in de regio. Drie jaar geleden viel echter het doek door een faillissement en sindsdien stond de zaak in de Koestraat leeg.

David De Smet en Inge Van de Vijver hebben nu de deuren heropend. Het koppel heeft respectievelijk 15 en 25 jaar horecaervaring en kent dus het klappen van de zweep. Ze baten samen ook al 7 jaar lang brasserie Tachterhuis in Moerbeke-Waas uit. “Momenteel zijn er wegenwerken bezig waardoor onze zaak bijna onbereikbaar is geworden”, legt David uit. “Omdat de werken nog een half jaar zullen aanslepen, gingen we op zoek naar een alternatief. De gemeente heeft haar best gedaan maar we gingen ook niet wachten tot we geen kat meer zagen. Het was eigenlijk de bedoeling om een pop-up te openen maar toen zijn we op dit pareltje gestoten. We kennen De Boshoeve zelf nog van vroeger en weten dus welk potentieel erin zit.”

David en Inge besloten bewust om de naam De Boshoeve te behouden. “Maar we willen terug naar het concept van 15 jaar geleden zoals de meeste mensen zich de zaak herinneren. Dat betekent vooral dat we maaltijden aan democratische prijzen serveren maar ook het kindvriendelijk karakter gaan we opnieuw als grote troef uitspelen. We hebben namelijk een grote speeltuin die volledig omheind is. Ouders kunnen dus zorgeloos op het terras genieten terwijl hun kroost veilig kan spelen. De speeltuin heeft een volledige opknapbeurt gekregen net als de brasserie zelf. Het was wel een huzarenstukje om alles tijdig klaar te krijgen. Op amper twee weken tijd is alles opgekuist. Als je weet dat het restaurant maar liefst drie jaar gesloten was…”

De Boshoeve zal net als vroeger zeven dagen op zeven de deuren openen. “We hebben 280 couverts binnen en buiten. Dat betekent natuurlijk dat we heel wat extra hulp moeten aanwerven. We hebben nu een ploeg van 14 mensen maar zoeken nog een 25 tot 30 extra mensen. Alle personeel van Tachterhuis is trouwens mee overgekomen naar Stekene, iets waar we heel tevreden over zijn.”

Wat er met het Tachterhuis gaat gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. “Maar het staat wel vast dat De Boshoeve geen tijdelijk karakter zal hebben. We hebben een ambitieus plan opgesteld om deze zaak in zijn oude glorie te herstellen. Zonder reclame te maken, stonden de eerste klanten afgelopen weekend al voor de deur. We zitten hier dan ook vlakbij een groot wandel- en fietsgebied met De Stropers. Mensen mogen hier zowel op het terras plaatsnemen voor een koffie of een ijsje als voor een lunch of diner. De kaart is ook laagdrempelig gehouden. Dat gaat van een croque monsieur tot handgesneden americain en simmental steak.”

De buurt mocht eerder al eens komen kennismaken met de nieuwe zaak. “En we zijn met open armen ontvangen”, benadrukt David. “De buren zijn blij dat De Boshoeve terug open is. Ook het gemeentebestuur is tevreden dat hier opnieuw een horecazaak is. Het is één van de grootste brasserieën van de regio dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is nu aan ons om dit waar te maken.”

De Boshoeve is alle dagen open van 11.30 tot 22 uur. Meer info: https://www.facebook.com/boshoevestekene