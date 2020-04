Crammerock over editie 2020: “Wachten samen met experts nog af” Joris Vergauwen

20u59 0 Stekene De organisatie van Crammerock in Stekene wacht nog af om een finale beslissing te nemen over de editie van dit jaar. “Het is nog niet zeker dat het festival wel kan plaatsvinden, daar moeten we eerlijk in zijn”, klinkt het.

Crammerock vindt plaats in het eerste weekend van september. De Nationale Veiligheidsraad heeft massa-evenementen verboden tot 31 augustus. In principe zou Crammerock dus kunnen plaatsvinden, maar de organisatie neemt nog geen definitief standpunt in. “De 30ste editie van Crammerock volgt enkele dagen na de voorlopige einddatum voor het schrappen van massa-evenementen. Maar op dit moment moeten we eerlijk durven zeggen dat we nog niet concreet weten wat dit gaat betekenen voor de editie van dit jaar”, meldt de organisatie van het Stekense festival, dat met heel wat vraagtekens zit. “Hebben we binnenkort het virus onder controle en kunnen we opnieuw op een veilige manier bij elkaar komen? Worden de maatregelen afgebouwd of verlengd? En wat zijn de praktische en organisatorische gevolgen? Wat met partners, leveranciers en artiesten? Zullen de grenzen open zijn om internationale artiesten toe te laten? Moeten er extra maatregelen getroffen worden en zijn die haalbaar? Het zijn heel veel stukjes van een complexe puzzel en die bezorgen ons heel wat onzekerheden.”

Daarom wacht Crammerock samen met de experts af om een beslissing te nemen. “We zijn goed voorbereid en kunnen daarom voorlopig nog even de tijd nemen om tot een goede beslissing te komen, rekening houdend met alle aspecten. We hebben het grootste begrip en respect voor de experts die de lijnen uitzetten en maatregelen bepalen. Als blijkt dat we beslissingen moeten nemen om de veiligheid te kunnen waarborgen, zullen we niet aarzelen om dat doen. We willen op dit moment ook iedereen een hart onder de riem steken. We staan voor een lege festivalzomer en dus wensen we iedereen in onze sector veel sterkte en liefde toe, van alle collega-festivals, artiesten, crew, vrijwilligers en leveranciers tot het festivalpubliek.”