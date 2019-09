Crammerock op gang getrapt (en festivalgangers hebben er zin in) Kristof Pieters

06 september 2019

06 september 2019 20u35 Stekene In Stekene is vrijdagavond het festival Crammerock van start gegaan en de bezoekers hadden er duidelijk zin.

Zowel voor de camping als voor het festival stonden de eerste bezoeker al ’s middags aan te schuiven. De sfeer zat er meteen goed in. Zowel aan de Main Stage als in de Club stond de tent al aardig vol bij de eerste bands. Later vanavond komen ook nog Bazart, The Vaccines en Craig David langs. In totaal verwacht Crammerock zo’n 35.000 festivalgangers. Aanschuiven aan de kassa heeft geen zin want helaas zijn alle tickets uitverkocht.