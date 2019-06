Crammerock komt met 12 nieuwe namen Kristof Pieters

18 juni 2019

17u54 0 Stekene Het festival Crammerock heeft vandaag in één keer 12 nieuwe namen gelost. Dit keer trekt het festival een blik dansbare acts open. OT en Tessa Dixson komen hun frisse elektropop spelen op Crammerock. Voor potige hiphop zorgen Ronnie Flex & Deuxperience, Ares, Frenna, Yung Felix, The Blockparty, Leafs, Yung Mavu, Woodie Smalls, Black Mamba en K1D.

Door de toevoeging van deze nieuwe namen zijn intussen 23 namen bekend voor de 29ste editie van Crammerock. De komende weken zal het festival nog een reeks namen droppen, want ook dit jaar komen er weer zo’n 50 top-acts uit de rock, pop, dance, elektro en hiphop naar het tweedaagse festival in Stekene.

De volledige line-up is te vinden op de website van het festival: crammerock.be. Daar alleen zijn ook tickets voor het festival te koop. Wie er op vrijdag 6 en zaterdag 7 september bij wil zijn, wacht best niet te lang met het kopen van kaarten. De afgelopen acht jaren was Crammerock namelijk helemaal uitverkocht en de ticketverkoop draait op dit moment op volle toeren.