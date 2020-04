Crammerock blijft voorlopig buiten schot: “Maar er zijn nog enorm veel vraagtekens” Kristof Pieters

15 april 2020

19u32 11 Stekene Het bekende festival Crammerock op 4 en 5 september kan voorlopig nog altijd doorgaan. Alle andere zomerfestivals worden tot eind augustus geschrapt. Toch blijft ook in Stekene de organisatie voorzichtig. “Er zijn immers nog veel vraagtekens”, zegt Geert Robbrecht.

Gaan we allemaal begin september afzakken naar het festivalterrein Groeneputte in Stekene? De kans is reëel nu alle andere zomerfestivals van de agenda geschrapt zijn door de Nationale Veiligheidsraad. In principe ontspringt Crammerock de dans maar organisator Geert Robbrecht ziet toch heel wat obstakels. “Gaan de mensen nog wel goesting hebben? Willen de bands nog komen. Hoe zal het virus evolueren tegen die periode? We zitten met héél veel vraagtekens en dat maakt de beslissing niet makkelijker.”

Het bestuur van Crammerock zal zich donderdag over de adviezen van de Veiligheidsraad buigen. “We gaan een videoconferentie houden en eens bekijken of we al knopen kunnen doorhakken”, vervolgt Robbrecht. “De massa-evenementen en zomerfestivals zijn nu afgeschaft tot eind augustus maar over september heeft men zich nog niet expliciet uitgesproken. En als er festivals mogen doorgaan, hoe groot mogen die dan zijn? We hebben gelukkig nog wel even respijt. De ticketverkoop is nog niet opgestart. De affiche daarentegen is wel zo goed als rond. Dat is eigenlijk nog het minste van onze zorgen. Voorlopig heeft één Engelse band afgehaakt maar alles is uiteindelijk vervangbaar en gelukkig hebben we ook in eigen land heel veel muzikaal talent rondlopen.”

Op een definitief antwoord over Crammerock 2020 is het dus nog even wachten.