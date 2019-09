Crammerock 2019: bangelijke concerten, zwoele feestjes en frisse douches Kristof Pieters

08 september 2019

13u29 0 Stekene Het zit er weer op voor dit jaar. Crammerock 2019 was op meer dan één vlak een voltreffer en dat zullen de 35.000 bezoekers volmondig beamen. Het was een editie met heel wat toppers op de affiche die de tent in vuur en vlam hebben gezet. Voor wie het iets te warm kreeg, waren er enkele verfrissende douches. De hemelsluizen werden zaterdag namelijk een paar keer volledig opengezet boven het festivalterrein.

Er werd dit jaar opvallend veel gependeld tussen de camping en het festivalterrein en daar zaten vooral de weergoden voor iets tussen. Meer dan ééns kwam de regen met bakken uit de lucht en moesten de festivalgangers regenjasjes bovenhalen. Crammerock mag zich natuurlijk wel gelukkig prijzen dat het een indoorfestival is. Ook de enorme shelter midden op het terrein bewees zijn dienst. De zware regenbuien waren dan ook meteen wel de enige domper op de feestvreugde want het festival zelf was op meer dan één vlak een schot in de roos. Het rijtje hoogtepunten is natuurlijk persoonlijk maar bij de concerten van Jungle, Balthazar, Bazart, Enter Shikari en The Vaccines zat de tent bomvol. Het iets ouder publiek genoot dan weer van K’s Choice. Sam Bettens kreeg op het podium ook even het gezelschap van Skin van Skunk Anansie. In de Club stond vooral hiphop geprogrammeerd en daar zat de sfeer er ook goed in. Lil Kleine werd op de Main Stage geprogrammeerd en dat bleek een juiste keuze want voor deze naam was er een kortstondige volksverhuizing van de camping naar het festival door vooral het jong publiek.

Minder afval

Geen toespraken rond klimaatsverandering zoals op Pukkelpop maar ook het Stekense festival draagt wel haar steentje bij tot een beter milieu. Dat doet ze door zoveel mogelijk te sorteren. Coca Cola bracht een grote installatie mee waar lege flesjes op originele manier werden ingezameld en het eigen Eco-team hield onder meer de route tussen de camping en het festivalterrein proper. “Maar we hebben wel minder werk dan andere jaren”, klinkt het. “We hebben dit keer vuilnisbakken geplaatst langs de weg en dat heeft resultaat. Ook op het terrein zien we een mentaliteitsverandering en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Op naar 30e editie

Crammerock verkocht al negen jaar op rij volledig uit en met een jubileumeditie in het vooruitzicht, zijn de verwachtingen voor volgend jaar hoog gespannen. Het festival bestaat dan 30 jaar. Een datum is intussen al geprikt: vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2020. Organisator Geert Robbrecht weet wat hem te wachten staat. “We gaan nu eerst nog wat genieten van het succes van deze editie maar uiteraard zijn er wel al heel wat ideeën voor volgend jaar. Door de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalclub Avanti gaan we er een stuk oppervlakte bijkrijgen en dat opent natuurlijk mogelijkheden. Ik denk dat het misschien tijd is om eens terug te starten van een wit blad papier bij de invulling van ons festivalterrein. Dit jaar waren we zes weken voor het festival al volledig uitverkocht. Er is voor elk evenement wel een plafond wat groei betreft maar voor ons is er duidelijk nog wel wat marge. Anderzijds willen we zeker niet inboeten op gezelligheid en de democratische prijzen handhaven. Een groot deel van het publiek komt uit de omliggende regio. Crammerock is dertig jaar geleden voor hen op poten gezet en die verankering is er nog steeds.”