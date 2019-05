Craig David komt naar Crammerock Kristof Pieters

23 mei 2019

09u29 1 Stekene Craig David, hét Britse R&B-icoon van de 90’s, komt naar Crammerock. Naast The Vaccines, Bazart, Goose en Black Box Revelation is hiermee opnieuw een grote naam bekend voor het festivalweekend van 6 en 7 september. De ticketverkoop start zaterdag om klokslag 14 uur.

Drie weken geleden gaf Craig David nog een swingend zaaloptreden in de AB, maar in september komt de R&B-wereldster dus terug naar België.

Op Crammerock komt hij langs met zijn TS5-project, waarbij hij de rol van dj, MC én zanger op zich neemt. Hij smijt er tegelijk live zijn eigen grootste hits tussen.

Met Enter Shikari, Lil Kleine en Circa Waves zijn er nog drie artiesten toegevoegd aan de affiche van Crammerock.

De ticketverkoop voor Crammerock verloopt vanaf dit jaar enkel online via crammerock.be. Een dagticket kost 38,48 euro en voor een weekendticket betaal je 60,32 euro. Er snel bij zijn, is de boodschap, want de afgelopen acht jaren was Crammerock telkens helemaal uitverkocht.