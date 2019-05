Chauffeur merkt file te laat op en rijdt tegen voorliggende vrachtwagen Kristof Pieters

13u38 0 Stekene Op de E34 richting Antwerpen is donderdagochtend een ongeval gebeurd in de staart van de file die er stond omwille van wegenwerken. De bestuurder van een bestelwagen merkte de vertragende voertuigen voor hem te laat op. Hij reed achteraan in op een vrachtwagen.

De chauffeur van de bestelwagen liep verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De camionette raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De vrachtwagen liep enkel blikschade op. De trucker bleef ongedeerd. Omdat het verkeer een tijdlang over slechts één rijstrook kon passeren, ontstond er een lange file die tot in Moerbeke reikte. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken.