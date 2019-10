Champagnebar brengt 800 euro op voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden Kristof Pieters

06 oktober 2019

14u29 0 Stekene Frank Pletinck heeft een cheque van 800 euro in ontvangst mogen nemen ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Het gaat om de opbrengst van een champagnebar tijdens de avondfeestmarkt die vorige maand plaatsvond in Stekene.

Het initiatief voor de inzamelactie kwam van Gunther de Witte, zaakvoerder van Wi-Homestyling in de Kerkstraat. Tijdens de avondfeestmarkt zette hij een standje buiten. “Bij aankoop van een fles champagne voor een bedrag van 40 euro ging er 20 euro naar het goede doel”, legt hij uit. “We hebben bijna 40 flessen verkocht en kunnen daardoor dus een bedrag van 800 euro schenken aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.” Frank Pletinck is zelf baasje van een geleidehond, Simba, en mocht namens de vereniging de cheque in ontvangst nemen. Het geld zal uiteraard gebruikt worden voor de opleiding van nieuwe honden. Wie een fles champagne kocht, maakte ook kans op een armband met een gouden kroontje en 4 diamantjes. De onschuldige hand van Frank Pletinck mocht de winnaar uit de deelnemers trekken en dat werd Wim van Goethem.