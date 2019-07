CD&V wil voorrang van rechts herbekijken Kristof Pieters

12 juli 2019

17u59 0 Stekene CD&V Stekene vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn de voorrang van rechts op grondgebied Stekene grondig te bekijken en waar mogelijk af te schaffen.

Gemeenteraadslid Réno Martens heeft gevraagd om een overzicht te krijgen van de kruispunten waar er nog een voorrang van rechts van kracht is. De voorrangsregel zorgt volgens hem vaak voor verwarring. “Gemeenten die in het verleden deze regel hebben afgeschaft, merken een daling van het aantal ongevallen”, zegt Martens. Als blijkt dat het hier een draagvlak voor is, wil CD&V Stekene de aanvraag tot afschaffing en/of aanpassing van deze regel indienen.