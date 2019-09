Cannabisteler die vzw voor gebruikers opzette pleit in beroep voor legalisering Wouter Spillebeen

03 september 2019

19u09 0 Stekene De zelfverklaarde cannabisactivist Fatih P. uit Stekene heeft in het hof van beroep zijn pleidooi voor de legalisering van de drug herhaald. Hij kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij een vzw opzette waarbij elk lid eigenaar was van een cannabisplant in zijn tuin. Maar omdat hij zelf de planten onderhield en er geld aan verdiende, is hij volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan het telen en verkopen van drugs.

In oktober 2018 stootte de politie in de Kemelstraat op de 184 planten grote plantage van vzw Oost West Thuis Best. Elk lid van de vzw was eigenaar van een van de planten, waardoor de plantage volgens bezieler Fatih P. niet illegaal was. “Ik had advies ingewonnen bij de vzw Trekt Uw Plant, waardoor alles in orde was met de ministeriële richtlijnen”, legde P. uit. Volgens die richtlijn geldt een gedoogbeleid voor wie een plant en maximaal drie gram cannabis in bezit heeft. “De vzw werkte zoals een manege, maar in plaats van een paard, had iedereen een plant. En ik verzorgde ze.” Voor die verzorging ontving hij jaarlijks 25 euro van alle leden.

Daar wringt voor het Openbaar Ministerie het schoentje. De plantage werd bij P. aangetroffen, dus alle planten worden aan hem toegeschreven. Daarnaast staat het verzorgen van de planten tegen betaling volgens de procureur gelijk aan het telen en verkopen van cannabis.

Passie

In eerste aanleg kreeg P. twee jaar cel en een boete van 8.000 euro. Hij riskeert in beroep dezelfde straf, maar gaat zelf voor de vrijspraak. Zijn pleidooi rust, net zoals in eerste aanleg, op zijn overtuiging dat cannabis niet illegaal hoeft te zijn en dat het gebruik zelfs positieve effecten kan hebben. “Ik zit enkel in met de gezondheid van de mensen. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de maatschappij, maar ik word telkens gecriminaliseerd. Het systeem heeft me een activist gemaakt.”

Op de vraag van de rechter of P. zijn activiteiten zou hervatten na zijn vrijlating, antwoordde hij dat het afhangt van hoe veel leden de vzw nog zal hebben. “Zou u niet beter een andere passie zoeken?”, merkte de rechter droog op. Op 1 oktober kent P. zijn straf.