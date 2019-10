Cannabisactivist niet tevreden met bestraffing in beroep Wouter Spillebeen

01 oktober 2019

16u35 0 Stekene Fatih P., de zelfverklaarde cannabisactivist uit Stekene, heeft in beroep een kleine strafvermindering gekregen. Hij verzorgde de plantage van zijn vzw Oost West Thuis Best, waar elk van de leden eigenaar was van één van de 184 planten. De man blijft volhouden dat dat niet illegaal is: “De minister van Justitie zou hier moeten staan!”

De politie vond in oktober vorig jaar de plantage in de Kemelstraat. Bezieler Fatih P. dacht dat hij niets illegaals deed omdat elk van de leden van zijn vzw eigenaar was van een plant en dus onder het gedoogbeleid viel. Maar omdat P. de planten verzorgde en daar jaarlijks een bedrag van 25 euro per lid voor ontving, werden alle planten aan hem toegeschreven en maakte hij zich volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk schuldig aan het telen en verkopen van cannabis.

Vurig pleidooi

P. voerde in het hof van beroep net zoals in eerste aanleg een vurig pleidooi voor de legalisering van cannabis. Ik zit enkel in met de gezondheid van de mensen. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de maatschappij, maar ik word telkens gecriminaliseerd. Het systeem heeft van mij een activist gemaakt”, beweerde hij. De rechter dacht er anders over. In eerste aanleg kreeg P. nog twee jaar cel. Nu sprak het hof van beroep twintig maanden uit. P. reageerde meteen op het arrest. “Ik teken onmiddellijk cassatieberoep aan”, klonk het. “De minister van Justitie zou hier moeten staan, niet ik.”