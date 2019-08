Café Schuttershof ruimt plaats voor residentie Botanique Kristof Pieters

21 augustus 2019

20u20 8 Stekene Stekene krijgt er binnen afzienbare tijd 26 appartementen bij in het centrum van de gemeente. Residentie Botanique in de Kerkstraat situeert zich op de plek waar nu nog café Schuttershof is gevestigd. Het complex zal uitkijken op een gemeenschappelijke groenzone met botanische planten.

Botanique is het jongste nieuwbouwproject van Vastgoedpromotor Maxemi uit Moerbeke-Waas en Bogaert Verzekeringen uit Stekene. Het complex bestaat uit 22 appartementen en 4 penthouses die gebouwd worden in drie volumes. Aan de straatzijde verrijst het eerste en grootste deel van de residentie met 12 appartementen en 4 penthouses. Blok B met 4 appartementen situeert zich wat verder op het terrein. Achteraan het perceel zal Blok C gerealiseerd worden met 6 wooneenheden. De oplevering van de eerste appartementen is voorzien eind 2020, begin 2021.

“Opvallend aan de nieuwe residentie zijn de ruime oppervlaktes van elke woongelegenheid”, klinkt het bij de ontwikkelaars Joni Pauwels en Marc Bogaert. “Met een minimale oppervlakte van 112m² tot maximum 200m² is elk appartement voorzien van minstens één terras. Sommige hebben er zelfs twee. De meeste terrassen bevinden zich aan de achterzijde en zijn dus zuidgericht. Dat is ook de plaats waar de bewoners zicht krijgen op veel groen. De gemeenschappelijke groenzone met botanische planten creëert op het binnenplein een oase van rust, de naam Botanique waardig.”

Een ondergrondse parking verschaft plaats aan 39 voertuigen.