Café l’Apétit heropent de deuren na één jaar sluiting en krijgt grondige make-over Kristof Pieters

04 oktober 2019

13u14 0 Stekene Mark en Stefan De Zwart hebben hebben hun café in de Kerkstraat na één jaar sluiting heropend. Café l’Apétit werd omgedoopt tot Huis l’Apétit en richt zich tot een iets ouder en rustiger publiek.

De broers De Zwart hebben in de Kerkstraat jarenlang een restaurant en een café uitgebaat, beide onder de naam l’Apétit. De twee zaken werden vorig jaar kort na elkaar echter gesloten. Het restaurant werd een eetwinkel waar men bereide gerechten kan afhalen en het café werd alleen nog verhuurd als kleine feestzaal. Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan en de broers besloten het café te heropenen. “Op vraag van de klanten want zelfs een jaar na de sluiting bleven we vragen krijgen om de zaak te heropenen”, vertelt Mark. “En eerlijk gezegd misten we zelf ook wel het sociaal contact. We hebben wel besloten om het over een andere boeg te gooien. Huis l’Apétit wordt een bruin café met vintage meubilair. Vroeger was het vooral een bar voor het jonge volkje en nu mikken we toch op een iets ouder publiek. Het is een zaak waar we zelf ook met plezier zouden binnenstappen. Je kan dus wel stellen dat het café met ons meegroeit of omgekeerd.”

Huis l’Apétit is open op donderdag, vrijdag en zaterdag.