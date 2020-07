Buurt strijdt voor behoud van Nonnenbos: “Eén van laatste stukjes groen dreigt te verdwijnen voor verkaveling” Kristof Pieters

05 juli 2020

11u10 2 Kemzeke Er is een actiegroep opgestaan voor het behoud van het Nonnenbos in Kemzeke. Een aantal burgers hebben zich verenigd tegen de plannen om dit stuk historisch groen in het centrum vol woningen te bouwen. Het Burgerinitiatief Kemzeke krijgt hierbij de steun van andere verenigingen zoals Natuurpunt en ABLLO. De gemeente gaf al een vergunning maar er is verzet aangetekend bij de provincie. Een petitie, met inmiddels meer dan 600 handtekeningen, moet de eis kracht bijzetten.

Het Nonnenbos bevindt zich tussen de Nationalestraat, Dorpstraat en Sationsstraat in Kemzeke. Het hoorde vroeger bij het klooster en sommige bomen zijn meer dan honderd jaar oud. De helft van dit historisch stuk groen, zo’n 2.100 vierkante meter, dreigt nu echter te verdwijnen voor een nieuwe verkaveling. Een projectontwikkelaar zal er twee woonblokken van 8 en 10 woningen neerpoten en die voor een periode van 18 jaar verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor. Er moet hiervoor één bestaande sociale woning worden gesloopt om een insteekweg aan te leggen.

In beroep bij provincie

De gemeente leverde al een vergunning af maar de buren hebben beroep ingediend bij de deputatie. “Dit is namelijk één van de laatste stukjes groen in Kemzeke”, zegt Tony De Visscher van het Burgerinitiatief Kemzeke. In 2014 werd het hele gebied gevrijwaard voor bouwpromotoren door een BPA op te stellen dat het inkleurde als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Zo kon de school uitbreiden en konden er serviceflats worden gebouw. Dit BPA is vorig jaar echter vervallen. Volgens het actiecomité betekent dit echter niet dat er dan maar automatisch woningen kunnen gebouwd worden. “Bovendien was er een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos”, vervolgt Tony De Visscher. “We vragen om er een kwalitatief buurtbos van te maken, een plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om een stukje natuur te hebben in de onmiddellijke omgeving”.

Ideaal als buurtbos

Het actiecomité ABLLO heeft zich bij de strijd aangesloten. “Het is in deze tijden van klimaatcrisis onverantwoord dat een gemeente groen laat verdwijnen voor een bouwproject”, zegt Jenny De Laet. “Het Nonnenbos heeft alle potenties om bewaard te blijven als buurtbos. Andere gemeenten zouden dankbaar zijn als ze zo’n groene long in hun centrum hadden. Dit kappen en vervangen door een jong bos op een andere locatie is geen optie. Het zou minstens 40 jaar duren voordat een nieuw bos dezelfde waarde heeft.”

Ontmoeting- en speelplek

Ook Natuurpunt Waasland-Noord vindt dat het Nonnenbos moet blijven. “De gemeente laat hier een grote kans liggen”, vindt Edwin Thoen. “Het bos ligt pal in het centrum en is goed bereikbaar voor iedere Kemzekenaar. Voor de kinderen, zeker van de aanpalende school, zou het eveneens een fantastische plek zijn om te spelen of om bosexcursies te doen. Het is hier ook een paradijs voor dieren. De neushoornkever werd vorige week nog gespot, elke avond vliegen er verschillende soorten vleermuizen, in de winter worden er ransuilen gezien en zelfs een oehoe is hier al terechtgekomen. Dit bos behoort toe aan de gemeenschap. Op een week tijd zijn er al meer dan 600 handtekeningen ingezameld om het Nonnenbos te behouden. Mensen zijn het duidelijk beu dat alle nog groene stukjes natuur moeten verdwijnen voor beton.”

Petitie en affiches

Het Burgerinitiatief Kemzeke gaat nu haar online petitie uitbreiden met een inzameling van schriftelijke handtekeningen en een affichecampagne. “We willen bij de provincie namelijk aantonen hoe groot het draagvlak is van het protest”, zegt Tony De Visscher nog. In oktober zal de deputatie een beslissing nemen in het dossier.

De online petitie kan men hier terugvinden. Meer info staat ook op de facebookpagina van het Burgerinitiatief Kemzeke.