Burgemeester deelt ijsjes uit aan bewoners en personeel woonzorgcentrum Vlashof Joris Vergauwen

24 juni 2020

Burgemeester Stany De Rechter en schepen Kris Van Duyse (GeBe) hebben ijsjes uitgedeeld aan bewoners en personeel van woonzorgcentrum Vlashof in Stekene, om hen te bedanken en een hart onder de riem te steken.

Ook in woonzorgcentrum Vlashof in de Sparrenhofdreef in Stekene was er begin april een uitbraak van het coronavirus. “We hebben drie positieve COVID-19-bewoners gehad”, vertelt directeur Atke Hollebeke. “De eerste bewoner was een dialysepatiënt die drie keer per week naar het ziekenhuis moest. Na die positieve test hebben we beslist om meteen de hele gang te testen waar deze bewoner verbleef. Daar hadden we nog één besmetting. Onze cohorte-afdeling stond klaar en hebben we meteen kunnen gebruiken. Na drie weken zijn de bewoners genezen verklaard en mochten ze terug naar hun kamer. Daarna hebben we nog één externe opname gehad van een positieve patiënt op onze cohorte-afdeling. Ook die patiënt is genezen. Momenteel hebben we dus geen besmettingen meer.”

Bezoekers en nieuwe bewoners zijn ook in Vlashof weer welkom. “Sinds 10 juni wordt opnieuw bezoek toegelaten. Een bewoner mag tot vier bezoekers tegelijk ontvangen. Het doet echt deugd om die families opnieuw herenigd te zien. We ontvangen bezoekers voorlopig nog in onze brasserie, ze mogen dus nog niet op de kamer komen.”

Voor Vlashof leidde de noodsituatie ook tot creatieve oplossingen en fijne vormen van samenwerking met bedrijven en de gemeente. Om de periode af te sluiten, kwamen burgemeester Stany De Rechter en schepen Kris Van Duyse (GeBe) deze week ijsjes uitdelen aan bewoners en personeel. Het ijs was een traktatie van PITZ-ijs uit Stekene.