Buren voor rechtbank wegens opzetten cannabisplantage Nele Dooms

26 mei 2020

15u17 0 Stekene Een koppel uit de Stationsstraat in Kemzeke, een deelgemeente van Stekene, moest voor de Dendermondse rechtbank verschijnen voor het opzetten van een cannabisplantage. Er hangt hen elk 15 maanden gevangenisstraf boven het hoofd. Ze bleken niet de enige cannabiskwekers in de straat, want ook buren zetten, los van elkaar, een plantage op.

Tot drie keer toe werd er in een pand in de huizenrij van de Stationsstraat, naast wasserij De Linde, een cannabisplantage opgerold. Drie jaar geleden gebeurde dat een eerste keer in een voormalige winkel aan huisnummer 34. Een tweede keer werd een plantage ontdekt in mei van vorig jaar nadat in een pand aan huisnummer 38 brand uitbrak. Een derde plantage werd kort daarna ontdekt aan huisnummer 36. Hoewel de plantages zich in huizen naast elkaar hadden bevonden, wisten de buren niets van elkaar.

Het bracht het koppel van huisnummer 36 nu voor de rechter. S.C. en E.V. vertelden de rechtbank hoe het bij hen gegaan was. “Wij hadden een loods achter ons huis verhuurd aan een Nederlander”, klonk het. "Dat gebeurde in een zot moment, niet slim. We stapten in het verhaal door financiële problemen. We kregen elke week tussen de 3.000 en 5.000 euro om de loods ter beschikking te stellen.”

Tegen de tijd dat hun plantage naar aanleiding van een brand bij de buren werd ontdekt, bleek die al sinds september 2107 opgestart. Het openbaar ministerie becijferde dat er acht oogsten geweest moesten zijn, goed voor zo’n 40.000 euro opbrengst. De buren zelf hadden hun plantage ondergebracht in de achterbouw aan hun huis, die vroeger dienst had gedaan als schrijnwerkerij. Zij moeten later nog voor de rechter verschijnen. De rechtbank velt vonnis op 22 juni.