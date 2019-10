Brouwerij 4KNT pakt goud en brons op Modeste Bier Festival JVS

22 oktober 2019

15u09 0 Stekene Brouwerij 4KNT uit Stekene heeft hoge ogen gegooid op het Modeste Bier Festival in Antwerpen. Het pakte er goud en brons met de bieren Carré C en Penta.

De negende editie van het Modeste Bier Festival vond vorige week plaats in Antwerpen. Het is een organisatie van het Antwerps Bier College, met telkens meer dan vierduizend bezoekers die het beste van de kleine Belgische brouwers komen proeven. Ook brouwerij 4KNT uit Stekene was van de partij. Die microbrouwerij werd opgericht door drie vrienden uit Stekene. “We hebben onszelf overtroffen. We hebben met onze Carré C namelijk het beste bier geschonken op het Modeste Bier Festival dit jaar. Lekker en goed bevonden door het publiek, maar ook door de vakjury. Ons bier Penta strandde op de derde plaats, ongelofelijk. En om het verhaal helemaal af te maken, stond de 4KNT-Tripel op de vijfde plaats. Het heeft een tijdje geduurd voordat we dit konden geloven”, aldus Peter, Bert en Chris van brouwerij 4KNT.