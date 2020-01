Bromfietsster gewond bij aanrijding in De Stropersstraat Kristof Pieters

08 januari 2020

17u47 1

Een bromfietsster en een auto zijn dinsdag met elkaar in aanrijding gekomen in de De Stropersstraat in Stekene. De bromfietsster raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde om 16.18 uur.