Bromfietser zwaargewond na botsing tegen op fietspad geparkeerde vrachtwagen Kristof Pieters

16 oktober 2019

00u28 0 Stekene Een jongeman is gisterenavond ernstig gewond geraakt toen hij met zijn bromfiets in de Trompstraat in Stekene tegen een geparkeerde vrachtwagen aanreed. Die stond fout geparkeerd op het fietspad.

Een Tsjechische vrachtwagenchauffeur had zich bovenop de brug over de E34 geparkeerd om zijn rust te nemen, maar de man had zijn vrachtwagen naar eigen zeggen zonder het te beseffen per ongeluk op het fietspad geparkeerd.

Door de duisternis merkte de jonge bromfietser de vrachtwagen veel te laat of zelfs niet op. Hij knalde met volle snelheid hard tegen de achterkant van de truck. Een MUG-team kwam ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas overgebracht.

Het is niet de eerste keer dat het op deze plek tot een ongeval komt met een geparkeerde vrachtwagen.