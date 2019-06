Bromfietser lichtgewond bij aanrijding in Voorhout PKM

18 juni 2019

18u03

Aan de Voorhout in Stekene is maandag omstreeks 7.46 uur een verkeersongeval gebeurd. Een bromfietser kwam er in aanrijding met een personenauto. De bromfietser raakte hierbij lichtgewond.